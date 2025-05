ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nemetschek auf 'Underweight' - Ziel 95 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Nemetschek (Nemetschek SE) nach einer Konferenz in London auf "Underweight" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Bausoftware-Anbieter habe seine früheren Aussagen zu den Aussichten für 2025 bekräftigt, schrieb Joseph George am Donnerstag nach einer Investorenveranstaltung. Das Margenziel sei bestätigt worden. Es sei mit 31 Prozent aber ambitioniert, wenn man die Auswirkungen insolventer Zahlungspartner im ersten Quartal berücksichtige./rob/ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2025 / 18:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2025 / 00:15 / BST

