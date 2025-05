NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nemetschek auf "Underweight" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Nach einer Phase starken Wachstums sollte dieses auf organischer Basis den Höhepunkt erreicht haben, deutlich nachlassen und niedriger ausfallen als vom Markt erwartet, schrieb Joseph George in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Angesichts der hohen Erwartungen sehe das Chance/Risiko-Verhältnis zunehmend ungünstig aus./rob/gl/edh



