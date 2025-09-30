T-Mobile US Aktie
WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
|
30.09.2025 09:04:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für T-Mobile US auf 300 Dollar - 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für T-Mobile US von 280 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sebastiano Petti passte seine Schätzungen in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht an jüngste Signale und Trends sowie die Übernahme von UScellular an. Er hob dabei insbesondere die Anzahl neuer Vertragskunden in seinem Modell auf 850.000, was laut seiner Aussage immer noch zu niedrig sein könnte./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 23:01 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / EDT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu T-Mobile USmehr Nachrichten
|
09:04
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für T-Mobile US auf 300 Dollar - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
25.09.25
|S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte eine T-Mobile US-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
25.09.25
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 fällt zum Start (finanzen.at)
|
22.09.25
|T-Mobile US-Aktie kaum bewegt: Neuer Chef (dpa-AFX)
|
18.09.25
|S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger an einem T-Mobile US-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
11.09.25
|S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte eine T-Mobile US-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.09.25
|Optimismus in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
08.09.25
|Gewinne in New York: S&P 500 beendet den Handel im Plus (finanzen.at)