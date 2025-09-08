NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US nach einer Gesprächsrunde mit mehreren Managern mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Die US-Tochter der Deutschen Telekom habe bei der Umsetzung ihrer operativen Prioritäten gute Arbeit geleistet, schrieb Laurent Yoon am Montag. Das Management konzentriere sich darauf, den Wachstumskurs konsequent fortzusetzen./rob/tih/ag



