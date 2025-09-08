T-Mobile US Aktie
|215,15EUR
|-0,15EUR
|-0,07%
WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
T-Mobile US Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US nach einer Gesprächsrunde mit mehreren Managern mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Die US-Tochter der Deutschen Telekom habe bei der Umsetzung ihrer operativen Prioritäten gute Arbeit geleistet, schrieb Laurent Yoon am Montag. Das Management konzentriere sich darauf, den Wachstumskurs konsequent fortzusetzen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 05:28 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 05:28 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: T-Mobile US Market-Perform
|
Unternehmen:
T-Mobile US
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 265,00
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
$ 252,76
|
Abst. Kursziel*:
4,84%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
$ 252,76
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,84%
|
Analyst Name::
Laurent Yoon
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|T-Mobile US
|215,15
|-0,07%
