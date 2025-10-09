Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
|
09.10.2025 09:04:39
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Glencore auf 'Neutral' - Ziel erhöht auf 400 Pence
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Glencore von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 370 auf 400 Pence angehoben. Der europäische Minensektor sei seit Anfang August am zweitbesten gelaufen mit einem Anstieg um 22 Prozent, schrieb Dominic O'Kane in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Diese überdurchschnittliche Entwicklung könne sich bis in das nächste Jahr fortsetzen. Die Geschäftszahlen für das dritte Quartal und auch der Kapitalmarkttag von Glencore seien allerdings mit Risiken behaftet./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 21:50 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 00:15 / BST
