Glencore Aktie
|3,47EUR
|0,19EUR
|5,79%
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
Glencore Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Glencore auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Pence belassen. Die Berichtssaison zum zweiten Quartal laufe in dieser Woche im Minensektor mit letzten Nachzüglern aus, schrieb Richard Hatch in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der anhaltende Anstieg der Edelmetallpreise habe in den letzten Wochen aber für die größten Schlagzeilen gesorgt. Vor allem der Goldpreis schwinge sich auf immer neue Höhen./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 16:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Glencore plc Buy
|
Unternehmen:
Glencore plc
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
3,50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
2,99 £
|
Abst. Kursziel*:
16,98%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
3,00 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,76%
|
Analyst Name::
Richard Hatch
|
KGV*:
-
Analysen zu Glencore plcmehr Analysen
|11:41
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Glencore plc
|3,43
|4,60%
