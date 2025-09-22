Glencore Aktie
|3,61EUR
|0,11EUR
|3,08%
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
22.09.2025 10:16:32
Glencore Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Glencore mit einem Kursziel von 370 Pence auf "Overweight" belassen. Ein Ende des Exportstopps für Kobalt aus dem Kongo wäre ein positiver Ergebniskick für den Bergbaukonzern, schrieb Dominic O'Kane am Montag. Im Oktober zeichnet sich ein Ende des achtmonatigen Exportverbots ab./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 07:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 07:59 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Glencore plc Overweight
|
Unternehmen:
Glencore plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
3,70 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
3,20 £
|
Abst. Kursziel*:
15,73%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
3,17 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,68%
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
