ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Kering auf 220 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kering nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 265 auf 220 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Erlöskennziffern des Luxusgüterkonzerns hätten selbst die jüngst reduzierten Markterwartungen verfehlt, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2024 / 21:39 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2024 / 00:15 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------