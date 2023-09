ANALYSE-FLASH: UBS belässt FMC auf 'Neutral' - Ziel 40,50 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC (Fresenius Medical Care (FMC) St) auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40,50 Euro belassen. Zwei Dinge stünden derzeit im Medizintechnikbereich im Mittelpunkt der Debatte: Potenzielle Maßnahmen gegen Korruption in China sowie Chancen und Risiken mit einer neuen Generation des Darmhormons GLP-1, schrieb Analyst Graham Doyle in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Entwicklung der Auftragseingänge aus China seien für GE Healthcare, Philips und Siemens Healthineers besonders relevant, während GLP-1 vor allem für Fresenius Medical Care negativ sei./tih/la

