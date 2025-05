NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für FMC von 37 auf 40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zwar habe er seine Gewinnerwartungen infolge der jüngsten Quartalszahlen des Dialysekonzerns etwas gesenkt, doch habe er das Kursziel abgehoben, um die Stimmung der Investoren sowie das Potenzial für Ausschüttungen an die Aktionäre widerzuspiegeln, schrieb James Vane-Tempest in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Wichtig werde daher nun der Kapitalmarkttag Mitte Juni./rob/mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2025 / 07:41 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2025 / 19:00 / ET



