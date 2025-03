ANALYSE-FLASH: UBS belässt Fresenius SE auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius (Fresenius SECo) auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das Investor-Relations-Team des Medizinkonzerns habe sich während der jährlichen European Healthcare Conference über die vielen beweglichen Teile der Jahresziele geäußert, schrieb Analyst Graham Doyle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Fokus habe vor allem auf der Rolle des Helios Deutschland Performance Programme gelegen oder auch auf Rückenwind durch Biosimilars. Fresenius habe zudem ein klares Update darüber gegeben, wie es seinen Anteil an dem Dialysespezialisten Fresenius Medical Care in Zukunft einschätzt, nachdem die Beteiligung am Montag verringert worden war./ck/la

