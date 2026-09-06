Generation Income Properties Aktie
ISIN: US37149D1054
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06.09.2026 22:46:13
Analyzing Applied Digital vs. IREN: Accelerating Upward Trajectories vs. Sequential Contractions in Quarterly Revenue Generation
Applied Digital (NASDAQ:APLD) primarily generates its revenue by operating centralized digital infrastructure campuses and providing dedicated computing services designed for high-performance workloads across the North American region.It recently signed an additional facility lease for a new campus and secured supplemental credit financing for ongoing construction, while reporting an operating margin of -45% for the quarter ended May 31, 2026.IREN (NASDAQ:IREN) earns the majority of its ongoing revenue by managing vertically integrated data center facilities and actively mining digital assets across its international infrastructure footprint.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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