Anam Electronics präsentierte Quartalsergebnisse

Anam Electronics präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 13,86 KRW. Im Vorjahresviertel waren 67,85 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 30,12 Prozent auf 61,99 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 88,72 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at