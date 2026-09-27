Anduril Aktie
WKN DE: AND000 / ISIN: NET000AND000
|
27.09.2026 11:05:00
Anduril Isn't the Only Private Defense Contractor Building Advanced Air Force Drones
The U.S. Air Force is going all-in on drones. Recently, I covered the award of twin contracts for the production of Collaborative Combat Aircraft (CCA) by General Atomics and Anduril Industries -- a $10 billion contract for the winners. Today I'll tell you about a separate, related contract for Air Force drones. It's not quite as big, but at $5 billion in total value, it's not exactly tiny, either.
By 2032, the Air Force wants to have 500 autonomous CCA strike drones in its inventory. Flying alongside them -- and oftentimes controlling them -- will be piloted F-35 stealth fighter jets built by Lockheed Martin (NYSE: LMT). The Air Force wants another set of 500 drones, however, built even more economically, to supplement the strike drones.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Air Holdings Limited Registered Shs
Analysen zu Anduril
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Air Holdings Limited Registered Shs
|6,99
|-1,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.