Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Minus

Am Dienstag agieren die Anleger in Europa vorsichtiger.

Am Dienstag tendiert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,09 Prozent leichter bei 4 338,39 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,790 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,015 Prozent fester bei 4 343,07 Punkten, nach 4 342,41 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 345,07 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 335,87 Punkten lag.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, bei 4 024,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.08.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 224,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.11.2022, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 3 909,28 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 12,51 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 491,51 Punkten. 3 802,51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit adidas (+ 1,66 Prozent auf 184,72 EUR), Siemens (+ 1,14 Prozent auf 149,32 EUR), Deutsche Börse (+ 1,00 Prozent auf 171,00 EUR), Infineon (+ 0,74 Prozent auf 34,16 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,60 Prozent auf 383,40 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil UniCredit (-2,40 Prozent auf 24,78 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,11 Prozent auf 2,52 EUR), Flutter Entertainment (-1,61 Prozent auf 128,60 GBP), BMW (-1,38 Prozent auf 94,42 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,27 Prozent auf 107,46 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 4 640 326 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 355,380 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,17 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at