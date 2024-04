Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich mittags schwächer

Der Euro STOXX 50 verliert derzeit an Wert.

Um 12:10 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,54 Prozent tiefer bei 4 962,91 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,325 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,070 Prozent auf 4 993,35 Punkte an der Kurstafel, nach 4 989,88 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Donnerstag bei 4 994,41 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 962,55 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,851 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 25.03.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 044,19 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 25.01.2024, bei 4 582,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.04.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 377,85 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 9,97 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 2,70 Prozent auf 32,28 EUR), Bayer (+ 0,83 Prozent auf 27,20 EUR), Ferrari (+ 0,46 Prozent auf 395,62 EUR), Deutsche Börse (+ 0,39 Prozent auf 181,40 EUR) und Eni (+ 0,20 Prozent auf 15,38 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil SAP SE (-2,01 Prozent auf 172,04 EUR), UniCredit (-1,25 Prozent auf 34,97 EUR), Allianz (-1,01 Prozent auf 264,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,98 Prozent auf 426,40 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,71 Prozent auf 119,25 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 3 630 710 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 398,893 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,16 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

