Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 liegt nachmittags im Minus

Am Freitag tendiert der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 1,35 Prozent tiefer bei 4 402,09 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,213 Prozent auf 4 452,84 Punkte an der Kurstafel, nach 4 462,33 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Freitag bei 4 402,09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 452,84 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der STOXX 50 bereits um 0,278 Prozent zurück. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 20.08.2024, den Wert von 4 456,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.06.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 544,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.09.2023, stand der STOXX 50 noch bei 4 007,10 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 7,58 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit UniCredit (+ 2,33 Prozent auf 38,28 EUR), National Grid (+ 1,03 Prozent auf 10,34 GBP), Enel (+ 0,94 Prozent auf 7,02 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,77 Prozent auf 26,22 EUR) und Roche (+ 0,56 Prozent auf 269,00 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-6,68 Prozent auf 55,07 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,61 Prozent auf 38,19 EUR), Nestlé (-2,51 Prozent auf 83,26 CHF), GSK (-2,22 Prozent auf 15,40 GBP) und BP (-2,20 Prozent auf 4,08 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 19 723 986 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 521,934 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Im STOXX 50 verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,56 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at