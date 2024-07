Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 schwächelt letztendlich

So performte der STOXX 50 am zweiten Tag der Woche letztendlich.

Zum Handelsschluss stand im STOXX-Handel ein Minus von 1,12 Prozent auf 4 470,41 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,232 Prozent auf 4 510,59 Punkte an der Kurstafel, nach 4 521,10 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 516,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 468,69 Punkten.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 571,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.04.2024, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 363,56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, lag der STOXX 50 bei 3 855,63 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9,25 Prozent aufwärts. Bei 4 584,77 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell BAT (+ 0,77 Prozent auf 24,77 GBP), Unilever (+ 0,51 Prozent auf 43,70 GBP), Roche (+ 0,37 Prozent auf 244,60 CHF), Rio Tinto (+ 0,23 Prozent auf 52,18 GBP) und National Grid (+ 0,13 Prozent auf 9,30 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen BP (-4,30 Prozent auf 4,54 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,43 Prozent auf 63,15 EUR), Siemens (-2,20 Prozent auf 173,26 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,81 Prozent auf 39,56 EUR) und BASF (-1,65 Prozent auf 44,21 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 62 508 022 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die Novo Nordisk-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 576,299 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Die HSBC-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,66 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at