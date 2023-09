Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX fällt zum Handelsstart zurück

Der DAX kann seine Vortagesgewinne am Dienstag nicht halten.

Der DAX verliert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr 0,24 Prozent auf 15 689,20 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,580 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 15 688,07 Zählern und damit 0,248 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (15 727,12 Punkte).

Das Tagestief des DAX betrug 15 665,29 Punkte, das Tageshoch hingegen 15 698,77 Zähler.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, wurde der DAX mit 15 574,26 Punkten gehandelt. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 19.06.2023, den Wert von 16 201,20 Punkten. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 19.09.2022, bei 12 803,24 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 11,51 Prozent nach oben. Bei 16 528,97 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 976,44 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 2,46 Prozent auf 110,08 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,74 Prozent auf 23,40 EUR), Continental (+ 1,03 Prozent auf 66,78 EUR), Porsche (+ 0,98 Prozent auf 97,18 EUR) und Porsche Automobil vz (+ 0,96 Prozent auf 48,20 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,48 Prozent auf 40,71 EUR), Sartorius vz (-1,99 Prozent auf 330,70 EUR), adidas (-1,49 Prozent auf 167,08 EUR), MTU Aero Engines (-1,10 Prozent auf 166,00 EUR) und QIAGEN (-1,08 Prozent auf 37,65 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die EON SE-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 372 752 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 148,809 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Im DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at