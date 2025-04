NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Siemens auf "Sector Perform" belassen. Für die meisten europäischen Kapitalgüterunternehmen sollten sich die direkten Auswirkungen der neuen US-Zölle in Grenzen halten, schrieb Analyst Mark Fielding in einem am Freitag vorliegenden Branchenkommentar. Er rechnet mit einer Belastung der Sektorgewinne (EPS) im unteren einstelligen Prozentbereich und sieht Wartsila sowie Rational am stärksten betroffen. Für die erhoffte Branchenerholung im zweiten Halbjahr erwartet der Experte aber steigende Risiken./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2025 / 17:56 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2025 / 00:45 / EDT





