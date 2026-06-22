Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX sackt am Mittag ab

Am Montag fällt der DAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,24 Prozent auf 24 925,71 Punkte zurück. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,083 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,201 Prozent auf 25 035,93 Punkte an der Kurstafel, nach 24 985,82 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25 082,78 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 896,19 Punkten lag.

DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 22.05.2026, wies der DAX 24 888,56 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bei 22 380,19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, wurde der DAX auf 23 350,55 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,57 Prozent aufwärts. Bei 25 507,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 5,75 Prozent auf 86,68 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,13 Prozent auf 41,16 EUR), RWE (+ 1,05 Prozent auf 55,68 EUR), Siemens Energy (+ 0,83 Prozent auf 170,32 EUR) und Allianz (+ 0,47 Prozent auf 402,30 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Volkswagen (VW) vz (-2,98 Prozent auf 78,04 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,20 Prozent auf 44,28 EUR), SAP SE (-2,19 Prozent auf 131,20 EUR), Scout24 (-2,13 Prozent auf 73,60 EUR) und Daimler Truck (-2,07 Prozent auf 40,59 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 839 750 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 209,242 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,50 Prozent.

Redaktion finanzen.at