Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX sackt nachmittags ab

In Frankfurt stehen die Signale aktuell auf Stabilisierung.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,15 Prozent leichter bei 17 653,62 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,695 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,042 Prozent leichter bei 17 672,90 Punkten in den Freitagshandel, nach 17 680,40 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 17 788,72 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17 645,50 Einheiten.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der DAX bereits um 0,731 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 09.07.2024, den Stand von 18 236,19 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 09.05.2024, den Stand von 18 686,60 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 09.08.2023, den Wert von 15 852,58 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 5,27 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 18 892,92 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 3,32 Prozent auf 528,60 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,48 Prozent auf 29,30 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,48 Prozent auf 49,99 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,86 Prozent auf 24,58 EUR) und Symrise (+ 0,68 Prozent auf 111,30 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Bayer (-2,33 Prozent auf 25,74 EUR), Siemens (-1,93 Prozent auf 156,12 EUR), Commerzbank (-0,94 Prozent auf 12,18 EUR), adidas (-0,93 Prozent auf 213,50 EUR) und Henkel vz (-0,85 Prozent auf 77,20 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Im DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 159 037 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 219,279 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,97 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at