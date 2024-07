Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich nachmittags schwächer

Am Mittwoch gibt der DAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,29 Prozent auf 18 464,42 Punkte nach. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,785 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,032 Prozent leichter bei 18 512,11 Punkten, nach 18 518,03 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 18 532,66 Punkte, das Tagestief hingegen 18 347,24 Zähler.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der DAX bereits um 1,45 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 17.06.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 18 068,21 Punkten. Der DAX lag vor drei Monaten, am 17.04.2024, bei 17 770,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.07.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 16 068,65 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,11 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,02 Punkten.

Die Tops und Flops im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit adidas (+ 2,36 Prozent auf 234,10 EUR), BASF (+ 2,15 Prozent auf 44,76 EUR), Fresenius SE (+ 1,69 Prozent auf 30,06 EUR), Sartorius vz (+ 1,45 Prozent auf 245,60 EUR) und Brenntag SE (+ 1,16 Prozent auf 64,40 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Siemens Energy (-3,42 Prozent auf 25,69 EUR), Rheinmetall (-1,99 Prozent auf 503,20 EUR), Daimler Truck (-1,72 Prozent auf 37,17 EUR), Siemens (-1,70 Prozent auf 178,48 EUR) und Zalando (-1,43 Prozent auf 24,17 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Das Handelsvolumen der Commerzbank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 2 266 289 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 219,158 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,68 zu Buche schlagen. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,12 Prozent.

