Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX-Anleger ergreifen am Nachmittag die Flucht

Am Montag notiert der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 3,55 Prozent schwächer bei 23 596,69 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 239,108 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,661 Prozent tiefer bei 24 302,25 Punkten in den Montagshandel, nach 24 464,06 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 23 476,10 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 24 302,25 Einheiten.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 05.07.2024, erreichte der MDAX einen Wert von 25 728,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, den Stand von 26 300,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, den Wert von 28 087,88 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Minus von 12,08 Prozent zu Buche. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 27 641,56 Punkten. Bei 23 476,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell HELLA GmbH (+ 0,23 Prozent auf 86,60 EUR), Lufthansa (+ 0,11 Prozent auf 5,57 EUR), ENCAVIS (+ 0,06 Prozent auf 17,04 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,35 Prozent auf 34,46 EUR) und HUGO BOSS (-1,06 Prozent auf 37,46 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen United Internet (-18,12 Prozent auf 16,09 EUR), Aurubis (-10,17 Prozent auf 61,85 EUR), PUMA SE (-6,85 Prozent auf 40,55 EUR), AIXTRON SE (-6,13 Prozent auf 18,62 EUR) und TUI (-5,98 Prozent auf 5,22 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 352 822 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Talanx mit 17,263 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr hat die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die RTL-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 17,06 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

