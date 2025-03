NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für FMC nach Jahreszahlen von 33 auf 37 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst James Vane-Tempest passte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Dialyseanbieter an. Er schraubte seine Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) bis 2029 wegen Einsparungen und den Aussagen zum Ausblick nach oben. Das Unternehmen erscheine hinsichtlich der längerfristigen Branchenaussichten optimistischer als der Konkurrent Davita, schrieb der Experte./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2025 / 15:36 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2025 / 20:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.