Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verliert schlussendlich

Am Montag stand der MDAX via XETRA letztendlich 1,37 Prozent im Minus bei 31 514,66 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 379,556 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der MDAX 0,917 Prozent schwächer bei 31 659,17 Punkten, nach 31 952,10 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31 669,57 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 31 339,97 Einheiten.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Der MDAX stand vor einem Monat, am 20.03.2026, bei 27 796,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.01.2026, lag der MDAX noch bei 30 803,23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, einen Stand von 27 148,42 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,73 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 32 383,56 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell LANXESS (+ 2,13 Prozent auf 18,26 EUR), WACKER CHEMIE (+ 2,04 Prozent auf 95,00 EUR), HENSOLDT (+ 1,88 Prozent auf 82,36 EUR), PUMA SE (+ 1,05 Prozent auf 26,08 EUR) und JENOPTIK (+ 0,83 Prozent auf 33,88 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil AUTO1 (-7,81 Prozent auf 19,47 EUR), Delivery Hero (-4,48 Prozent auf 20,24 EUR), Nemetschek SE (-3,97 Prozent auf 66,50 EUR), Fraport (-3,84 Prozent auf 75,15 EUR) und Lufthansa (-3,42 Prozent auf 7,79 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 010 068 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 38,071 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,33 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,43 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at