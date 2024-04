Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsstart leichter

Am Dienstag tendiert der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 1,63 Prozent schwächer bei 26 016,40 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 247,605 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,020 Prozent schwächer bei 26 441,89 Punkten, nach 26 447,14 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 26 441,89 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 010,32 Punkten verzeichnete.

MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, wurde der MDAX mit 26 064,14 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 16.01.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 25 698,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, bei 27 788,48 Punkten.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3,06 Prozent. 27 286,23 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 25 075,79 Zählern.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit HELLA GmbH (+ 0,37 Prozent auf 81,70 EUR), ENCAVIS (+ 0,18 Prozent auf 16,90 EUR), MorphoSys (+ 0,00 Prozent auf 67,95 EUR), Telefonica Deutschland (-0,17 Prozent auf 2,35 EUR) und PUMA SE (-0,27 Prozent auf 40,57 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen thyssenkrupp (-3,22 Prozent auf 4,75 EUR), JENOPTIK (-3,13 Prozent auf 24,80 EUR), KION GROUP (-2,81 Prozent auf 47,44 EUR), LANXESS (-2,81 Prozent auf 25,98 EUR) und AIXTRON SE (-2,69 Prozent auf 21,68 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 2 059 454 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX hat die Talanx-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 17,921 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Im MDAX verzeichnet die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,63 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at