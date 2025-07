NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Puma von 30 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der Ankunft des neuen Konzernchefs Arthur Hoeld seien die diesjährigen Zielsetzungen zurückgesetzt worden, schrieb Richard Edwards in einer am Montag vorliegenden Studie. Den Ausschlag dazu hätten schwache Trends im Großhandel und erhöhte Lagerbestände gegeben, kombiniert mit deutlich reduzierten Umsatzschätzungen für das zweite Quartal. Neues über die Strategie des neuen Chefs erwartet er im Oktober./tih/ajx



