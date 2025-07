NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma von 26 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Bei dem Sportartikelhersteller müssten sich die Dinge ändern und dies ziemlich schnell, schrieb Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Der Anfang sei gemacht: Ein neuer Chef sei im Amt und mit Blick auf die Erwartungen an die Finanzen gebe es einen Neustart. 2025 werde zunächst aber ein schmerzvolles Jahr./ajx/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2025 / 17:58 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2025 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.