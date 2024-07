Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX in der Verlustzone

Mit dem SDAX geht es am Dienstagmittag abwärts.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,47 Prozent schwächer bei 14 353,60 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 103,779 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 14 415,00 Zählern und damit 0,045 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (14 421,45 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14 429,52 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 14 320,76 Punkten.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 15 123,12 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 02.04.2024, lag der SDAX bei 14 154,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, den Wert von 13 401,24 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,85 Prozent. Bei 15 337,24 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 230,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Salzgitter (+ 1,82 Prozent auf 18,49 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 0,97 Prozent auf 9,35 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 0,95 Prozent auf 63,60 EUR), DEUTZ (+ 0,89 Prozent auf 6,24 EUR) und pbb (+ 0,87 Prozent auf 5,20 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil AUTO1 (-3,23 Prozent auf 6,15 EUR), ADTRAN (-2,66 Prozent auf 5,12 USD), Elmos Semiconductor (-2,04 Prozent auf 72,10 EUR), IONOS (-1,75 Prozent auf 25,20 EUR) und Sixt SE St (-1,73 Prozent auf 65,25 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die DEUTZ-Aktie. 411 271 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 7,129 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Unter den SDAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie mit 5,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Schaeffler-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,19 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

