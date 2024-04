Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht Abschläge

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,12 Prozent schwächer bei 14 446,57 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 116,248 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,071 Prozent stärker bei 14 474,37 Punkten, nach 14 464,08 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Dienstag bei 14 487,24 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 426,93 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, bei 14 294,62 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2024, wies der SDAX 13 797,35 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, bei 13 807,75 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 4,52 Prozent. Bei 14 638,48 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 230,25 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit KWS SAAT SE (+ 8,18 Prozent auf 52,90 EUR), PATRIZIA SE (+ 5,09 Prozent auf 8,47 EUR), Deutsche Wohnen SE (+ 3,12 Prozent auf 17,84 EUR), ADTRAN (+ 2,48 Prozent auf 4,54 USD) und Fielmann (+ 2,19 Prozent auf 44,40 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil IONOS (-2,85 Prozent auf 23,90 EUR), Klöckner (-1,93 Prozent auf 6,62 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-1,92 Prozent auf 7,39 EUR), 1&1 (-1,88 Prozent auf 16,68 EUR) und flatexDEGIRO (-1,86 Prozent auf 12,41 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 251 181 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 16,350 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr hat die Deutsche Beteiligungs-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at