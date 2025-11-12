Deutsche Wohnen Aktie
WKN DE: A0HN5C / ISIN: DE000A0HN5C6
|Investmentbeispiel
|
12.11.2025 10:03:49
MDAX-Titel Deutsche Wohnen SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Deutsche Wohnen SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Deutsche Wohnen SE-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 42,89 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Deutsche Wohnen SE-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,315 Deutsche Wohnen SE-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 495,45 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Wohnen SE-Anteils am 11.11.2025 auf 21,25 EUR belief. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 495,45 EUR entspricht einer negativen Performance von 50,45 Prozent.
Deutsche Wohnen SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,26 Mrd. Euro gelistet. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie wurde am 01.01.1900 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Das Deutsche Wohnen SE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 142,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Wohnen SEmehr Nachrichten
|
11.11.25
|Deutsche Wohnen-Aktie fester: Vonovia-Tochter steigert Ertrag (dpa-AFX)
|
05.11.25
|MDAX-Wert Deutsche Wohnen SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Wohnen SE von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
04.11.25
|Schwacher Handel: MDAX schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
04.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
04.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX gibt mittags nach (finanzen.at)
|
03.11.25
|Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Montagmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
29.10.25
|MDAX-Titel Deutsche Wohnen SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Deutsche Wohnen SE von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)