Investmentbeispiel 12.11.2025 10:03:49

MDAX-Titel Deutsche Wohnen SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Deutsche Wohnen SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Deutsche Wohnen SE-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Deutsche Wohnen SE-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 42,89 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Deutsche Wohnen SE-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,315 Deutsche Wohnen SE-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 495,45 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Wohnen SE-Anteils am 11.11.2025 auf 21,25 EUR belief. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 495,45 EUR entspricht einer negativen Performance von 50,45 Prozent.

Deutsche Wohnen SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,26 Mrd. Euro gelistet. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie wurde am 01.01.1900 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Das Deutsche Wohnen SE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 142,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

