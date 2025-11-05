MDAX-Wert Deutsche Wohnen SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Wohnen SE von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Deutsche Wohnen SE-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Deutsche Wohnen SE-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 20,50 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Deutsche Wohnen SE-Aktie investierten, hätten nun 4,878 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 04.11.2025 103,41 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 21,20 EUR belief. Damit wäre die Investition 3,41 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Deutsche Wohnen SE betrug jüngst 8,34 Mrd. Euro. Am 01.01.1900 wurden Deutsche Wohnen SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Deutsche Wohnen SE-Anteilsschein bei 142,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at