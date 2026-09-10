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MDAX-Entwicklung 10.09.2026 15:58:56

Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der MDAX nachmittags

Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der MDAX nachmittags

Der MDAX bewegt sich am Donnerstag auf rotem Terrain.

Am Donnerstag tendiert der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 1,23 Prozent schwächer bei 31 683,81 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 359,810 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,026 Prozent auf 32 086,75 Punkte an der Kurstafel, nach 32 078,48 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31 625,46 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 32 089,69 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 2,03 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 10.08.2026, wies der MDAX 32 251,14 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 31 292,79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, stand der MDAX bei 30 148,88 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,27 Prozent nach oben. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten erreicht.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell AUMOVIO (+ 2,82 Prozent auf 38,25 EUR), freenet (+ 2,04 Prozent auf 24,98 EUR), Talanx (+ 1,68 Prozent auf 121,20 EUR), Schaeffler (+ 1,62 Prozent auf 7,52 EUR) und AUTO1 (+ 1,20 Prozent auf 20,20 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Bilfinger SE (-6,09 Prozent auf 75,60 EUR), Salzgitter (-5,99 Prozent auf 56,50 EUR), KION GROUP (-5,56 Prozent auf 43,51 EUR), Aurubis (-4,65 Prozent auf 172,20 EUR) und Siltronic (-3,71 Prozent auf 74,00 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 1 045 303 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 40,881 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Im MDAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,31 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
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AUMOVIO 37,30 -1,32% AUMOVIO
Aurubis 171,30 0,29% Aurubis
AUTO1 20,34 1,09% AUTO1
Bilfinger SE 76,00 2,01% Bilfinger SE
freenet AG 25,18 1,70% freenet AG
KION GROUP AG 44,18 1,96% KION GROUP AG
Lufthansa AG 7,74 1,20% Lufthansa AG
Porsche Automobil Holding SE 28,81 -0,38% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,78 0,58% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Salzgitter 54,85 -0,54% Salzgitter
Schaeffler AG 7,30 -0,27% Schaeffler AG
Siltronic AG 74,00 1,86% Siltronic AG
Talanx AG 122,20 1,58% Talanx AG
thyssenkrupp AG 14,87 0,24% thyssenkrupp AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 631,56 0,11%

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