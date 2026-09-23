Angespannte Stimmung in Frankfurt: So steht der MDAX aktuell

Um 15:42 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,81 Prozent auf 31 276,07 Punkte an der MDAX-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 349,978 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,358 Prozent fester bei 31 642,74 Punkten, nach 31 529,91 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 31 252,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31 686,59 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der MDAX bereits um 0,044 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Wert von 32 110,41 Punkten. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, bei 32 129,10 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 23.09.2025, einen Wert von 30 265,43 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,957 Prozent. 33 547,52 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Nemetschek SE (+ 1,70 Prozent auf 62,75 EUR), HENSOLDT (+ 0,98 Prozent auf 78,06 EUR), WACKER CHEMIE (+ 0,96 Prozent auf 89,25 EUR), Evonik (+ 0,89 Prozent auf 18,14 EUR) und RENK (+ 0,39 Prozent auf 41,24 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Siltronic (-4,83 Prozent auf 78,75 EUR), DEUTZ (-3,56 Prozent auf 11,64 EUR), KRONES (-3,22 Prozent auf 108,20 EUR), Schaeffler (-3,09 Prozent auf 6,91 EUR) und Porsche Automobil (-3,08 Prozent auf 26,46 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 852 516 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 40,621 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,48 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,43 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at