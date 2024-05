Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung im Minus

Letztendlich schloss der TecDAX am Donnerstag nahezu unverändert (minus 0,19 Prozent) bei 3 355,90 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 515,619 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,012 Prozent schwächer bei 3 361,98 Punkten, nach 3 362,40 Punkten am Vortag.

Bei 3 338,27 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 363,67 Punkten den höchsten Stand markierte.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 2,37 Prozent nach unten. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 30.04.2024, den Stand von 3 274,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.02.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 388,33 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 30.05.2023, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 218,71 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,942 Prozent. Bei 3 490,44 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 175,55 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Kontron (+ 2,64 Prozent auf 21,78 EUR), Nordex (+ 2,59 Prozent auf 14,63 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 2,18 Prozent auf 45,06 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,17 Prozent auf 89,45 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,80 Prozent auf 22,01 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil SAP SE (-4,12 Prozent auf 168,58 EUR), Nemetschek SE (-2,80 Prozent auf 85,20 EUR), TeamViewer (-0,98 Prozent auf 11,67 EUR), ATOSS Software (-0,65 Prozent auf 230,50 EUR) und Siemens Healthineers (-0,45 Prozent auf 53,46 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 6 517 550 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 206,856 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,37 erwartet. Mit 7,78 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

