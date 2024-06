Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Der TecDAX notiert am ersten Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,09 Prozent leichter bei 3 283,51 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 513,013 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,001 Prozent auf 3 286,67 Punkte an der Kurstafel, nach 3 286,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 283,31 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 292,62 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 24.05.2024, lag der TecDAX bei 3 437,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, einen Stand von 3 423,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, einen Wert von 3 152,64 Punkten auf.

Der Index sank seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,24 Prozent. 3 490,44 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 175,55 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell JENOPTIK (+ 1,44 Prozent auf 26,70 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,38 Prozent auf 45,62 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 1,01 Prozent auf 59,80 EUR), Energiekontor (+ 0,90 Prozent auf 67,60 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,66 Prozent auf 23,03 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen ATOSS Software (-49,87 Prozent auf 115,80 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,78 Prozent auf 63,30 EUR), Sartorius vz (-1,41 Prozent auf 216,10 EUR), EVOTEC SE (-1,38 Prozent auf 8,22 EUR) und HENSOLDT (-0,98 Prozent auf 34,24 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 380 484 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 211,338 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 8,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,27 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at