Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Um 15:42 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,18 Prozent schwächer bei 3 330,20 Punkten. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 534,536 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,020 Prozent auf 3 336,88 Punkte an der Kurstafel, nach 3 336,21 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Freitag bei 3 344,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 320,25 Punkten erreichte.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 0,364 Prozent nach unten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 23.07.2024, den Wert von 3 343,80 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 23.05.2024, einen Wert von 3 449,96 Punkten auf. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 23.08.2023, mit 3 120,48 Punkten bewertet.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,169 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 490,44 Punkte. 3 125,18 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit EVOTEC SE (+ 5,64 Prozent auf 5,81 EUR), Energiekontor (+ 2,83 Prozent auf 58,10 EUR), 1&1 (+ 1,64 Prozent auf 13,64 EUR), Nordex (+ 0,81 Prozent auf 13,74 EUR) und freenet (+ 0,79 Prozent auf 25,48 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil SÜSS MicroTec SE (-5,04 Prozent auf 52,80 EUR), Elmos Semiconductor (-2,68 Prozent auf 76,30 EUR), AIXTRON SE (-2,51 Prozent auf 17,08 EUR), Siltronic (-1,34 Prozent auf 73,70 EUR) und Sartorius vz (-1,00 Prozent auf 237,50 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 779 594 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 229,217 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Im TecDAX verzeichnet die 1&1-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,27 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at