Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 fällt nachmittags

Am Freitag fällt der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE um 0,95 Prozent auf 9 967,59 Punkte zurück. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,984 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,002 Prozent tiefer bei 10 063,25 Punkten in den Handel, nach 10 063,50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 9 955,82 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 127,56 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 2,86 Prozent. Der FTSE 100 notierte noch vor einem Monat, am 20.02.2026, bei 10 686,89 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wurde der FTSE 100 mit 9 897,42 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 20.03.2025, den Wert von 8 701,99 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,165 Prozent. 10 934,94 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit easyJet (+ 1,83 Prozent auf 3,56 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 1,69 Prozent auf 12,66 GBP), Metlen Energy Metals (+ 1,45 Prozent auf 35,10 EUR), WPP 2012 (+ 1,42 Prozent auf 2,29 GBP) und Entain (+ 1,30 Prozent auf 5,45 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Smiths (-9,19 Prozent auf 21,34 GBP), BP (-3,00 Prozent auf 5,66 GBP), J Sainsbury (-2,87 Prozent auf 3,32 GBP), Antofagasta (-2,69 Prozent auf 31,85 GBP) und Rolls-Royce (-2,57 Prozent auf 11,59 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 101 328 325 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 253,918 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,21 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at