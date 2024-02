Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 notiert am Montagmittag im Minus

Am Montag legen Anleger in London eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Montag verbucht der FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE Verluste in Höhe von 0,11 Prozent auf 7 564,38 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,355 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 7 572,58 Punkte an der Kurstafel, nach 7 572,58 Punkten am Vortag.

Bei 7 555,47 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 590,45 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 12.01.2024, wurde der FTSE 100 mit 7 624,93 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 360,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, notierte der FTSE 100 bei 7 882,45 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 sank der Index bereits um 2,04 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 7 764,37 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 404,08 Punkte.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Ocado Group (+ 6,31 Prozent auf 5,46 GBP), Burberry (+ 3,66 Prozent auf 13,18 GBP), Frasers Group (+ 3,27 Prozent auf 8,09 GBP), Fresnillo (+ 2,40 Prozent auf 4,88 GBP) und Anglo American (+ 2,18 Prozent auf 17,40 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Rolls-Royce (-2,83 Prozent auf 3,09 GBP), NatWest Group (-1,99 Prozent auf 2,07 GBP), Croda International (-1,81 Prozent auf 48,80 GBP), AstraZeneca (-1,70 Prozent auf 95,95 GBP) und Melrose Industries (-1,46 Prozent auf 5,94 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 15 880 487 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) mit 188,258 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 weist die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 11,22 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Vodafone Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

