Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 notiert im Minus

Am Montag notiert der FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE 0,04 Prozent tiefer bei 8 250,08 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,551 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 253,65 Punkte an der Kurstafel, nach 8 253,65 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 237,81 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8 272,84 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, lag der FTSE 100 bei 8 273,09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, bei 8 252,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, bei 7 599,60 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 6,85 Prozent zu. Bei 8 474,41 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7 404,08 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell easyJet (+ 2,06 Prozent auf 5,06 GBP), Severn Trent (+ 1,77 Prozent auf 25,81 GBP), Bunzl (+ 1,62 Prozent auf 35,22 GBP), United Utilities (+ 1,51 Prozent auf 10,46 GBP) und SSE (+ 1,17 Prozent auf 18,52 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Entain (-9,60 Prozent auf 6,93 GBP), Flutter Entertainment (-5,56 Prozent auf 175,10 GBP), JD Sports Fashion (-2,37 Prozent auf 1,28 GBP), Croda International (-2,27 Prozent auf 39,55 GBP) und Ocado Group (-2,19 Prozent auf 3,85 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 10 675 123 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 218,075 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Im FTSE 100 präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,51 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at