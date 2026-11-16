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Index im Fokus 16.11.2026 17:58:48

Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 schwächelt schlussendlich

Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 schwächelt schlussendlich

Der FTSE 100 zeigte sich schlussendlich wenig bewegt.

Am Montag schloss der FTSE 100 nahezu unverändert (minus 0,08 Prozent) bei 10 893,86 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,313 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,003 Prozent auf 10 902,93 Punkte an der Kurstafel, nach 10 902,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 962,96 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 893,65 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 881,90 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 750,11 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 698,37 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,47 Prozent. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Coca-Cola HBC (+ 2,64 Prozent auf 43,50 GBP), Croda International (+ 1,59 Prozent auf 38,22 GBP), Bunzl (+ 1,52 Prozent auf 29,36 GBP), Babcock International (+ 1,51 Prozent auf 10,05 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,35 Prozent auf 98,88 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Anglo American (-4,25 Prozent auf 36,05 GBP), Antofagasta (-3,05 Prozent auf 30,49 GBP), Legal General (-2,96 Prozent auf 3,05 GBP), Centrica (-2,77 Prozent auf 1,56 GBP) und Endeavour Mining (-2,51 Prozent auf 36,95 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 68 981 741 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 277,916 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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