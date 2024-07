Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 verbucht Abschläge

Um 15:41 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,60 Prozent schwächer bei 8 144,11 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,551 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 193,49 Punkte an der Kurstafel, nach 8 193,49 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 8 136,35 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 217,10 Zähler.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, notierte der FTSE 100 bei 8 245,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.04.2024, stand der FTSE 100 noch bei 7 934,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 256,94 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 5,47 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 8 474,41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten registriert.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Severn Trent (+ 2,24 Prozent auf 25,57 GBP), United Utilities (+ 1,45 Prozent auf 10,46 GBP), Halma (+ 1,29 Prozent auf 26,76 GBP), Haleon (+ 1,22 Prozent auf 3,31 GBP) und Smith Nephew (+ 1,13 Prozent auf 10,74 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen BP (-4,41 Prozent auf 4,54 GBP), Burberry (-4,30 Prozent auf 8,60 GBP), Frasers Group (-3,75 Prozent auf 8,34 GBP), Barclays (-2,68 Prozent auf 2,16 GBP) und B&M European Value Retail SA Reg (-2,58 Prozent auf 4,45 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 57 220 298 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 221,080 Mrd. Euro.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert mit 4,39 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Phoenix Group lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,03 Prozent.

Redaktion finanzen.at