Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones gibt zum Start des Dienstagshandels nach

Der Dow Jones verliert am Dienstag nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 16:00 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,13 Prozent tiefer bei 38 843,11 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 13,135 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,061 Prozent auf 38 916,42 Punkte an der Kurstafel, nach 38 892,80 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 38 992,89 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 38 813,15 Punkten lag.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 38 722,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2024, notierte der Dow Jones bei 37 525,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, lag der Dow Jones bei 33 485,29 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,99 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 39 889,05 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 37 122,95 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Salesforce (+ 1,10 Prozent auf 305,04 USD), Cisco (+ 1,08 Prozent auf 48,76 USD), Dow (+ 1,02 Prozent auf 60,13 USD), Microsoft (+ 0,67 Prozent auf 427,42 USD) und Apple (+ 0,63 Prozent auf 169,51 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Verizon (-1,80 Prozent auf 40,98 USD), American Express (-0,88 Prozent auf 222,13 USD), Visa (-0,82 Prozent auf 275,47 USD), JPMorgan Chase (-0,74 Prozent auf 197,02 USD) und IBM (-0,44 Prozent auf 188,99 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 1 660 917 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im Dow Jones mit 2,913 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,12 erwartet. Mit 6,44 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at