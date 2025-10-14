Cisco Aktie

WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023

Index-Performance im Blick 14.10.2025 20:04:08

Börse New York: Dow Jones klettert am Nachmittag

Derzeit zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Derzeit zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Um 20:02 Uhr klettert der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,92 Prozent auf 46 492,44 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,661 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,801 Prozent auf 45 698,46 Punkte an der Kurstafel, nach 46 067,58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 46 522,67 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 45 452,03 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, mit 45 834,22 Punkten bewertet. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 14.07.2025, bei 44 459,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 43 065,22 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 9,67 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 47 049,64 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 36 611,78 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 4,57 Prozent auf 527,85 USD), Walmart (+ 4,29 Prozent auf 106,50 USD), American Express (+ 3,85 Prozent auf 335,56 USD), Cisco (+ 2,37 Prozent auf 69,06 USD) und Honeywell (+ 2,18 Prozent auf 207,34 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen NVIDIA (-3,09 Prozent auf 182,51 USD), Salesforce (-1,42 Prozent auf 245,21 USD), Amazon (-1,03 Prozent auf 217,81 USD), Merck (-0,79 Prozent auf 85,02 USD) und JPMorgan Chase (-0,63 Prozent auf 306,03 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 26 487 016 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,847 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,87 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

