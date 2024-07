Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 mit Abgaben

Um 20:03 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,08 Prozent leichter bei 19 807,99 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,199 Prozent auf 19 783,33 Punkte an der Kurstafel, nach 19 822,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 19 904,60 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19 749,89 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, bei 19 700,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.04.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 17 471,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, lag der NASDAQ 100 bei 15 425,67 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 19,73 Prozent aufwärts. Bei 20 690,97 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Arm (+ 4,97 Prozent auf 171,68 USD), CrowdStrike (+ 3,18 Prozent auf 272,30 USD), Amazon (+ 2,44 Prozent auf 187,00 USD), Charter A (+ 2,28 Prozent auf 320,12 USD) und Zoom Video Communications (+ 2,01 Prozent auf 59,82 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Paccar (-11,16 Prozent auf 96,89 USD), NXP Semiconductors (-9,08 Prozent auf 258,03 USD), ON Semiconductor (-5,28 Prozent auf 73,25 USD), Analog Devices (-3,95 Prozent auf 230,56 USD) und Lucid (-3,76 Prozent auf 3,46 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 19 279 851 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,161 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,85 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,88 Prozent, die höchste im Index.

