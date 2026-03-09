Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 gibt nach

Um 15:42 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 1,67 Prozent schwächer bei 7 860,26 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,375 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 2,30 Prozent schwächer bei 7 809,74 Punkten in den Handel, nach 7 993,49 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 871,78 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 768,11 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 09.02.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 323,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.12.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8 052,51 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, mit 8 120,80 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 4,09 Prozent. Bei 8 642,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 768,11 Zählern registriert.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 458 717 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 249,288 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,08 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,16 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at