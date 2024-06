Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 verbucht am Freitagnachmittag Abschläge

Am Freitag bewegt sich der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 0,63 Prozent tiefer bei 7 483,30 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,369 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,182 Prozent auf 7 544,40 Punkte an der Kurstafel, nach 7 530,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 7 460,64 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 544,40 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der CAC 40 bereits um 1,97 Prozent nach. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 28.05.2024, den Wert von 8 057,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.03.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 205,81 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 28.06.2023, den Stand von 7 286,32 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 0,632 Prozent abwärts. 8 259,19 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im CAC 40 aktuell

Die Gewinner-Aktien im CAC 40 sind aktuell STMicroelectronics (+ 1,55 Prozent auf 36,89 EUR), AXA (+ 0,51 Prozent auf 30,47 EUR), Orange (+ 0,34 Prozent auf 9,33 EUR), Vivendi (+ 0,19 Prozent auf 9,80 EUR) und Sanofi (-0,01 Prozent auf 89,82 EUR). Zu den schwächsten CAC 40-Aktien zählen derweil LOréal (-2,87 Prozent auf 409,88 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-2,58 Prozent auf 127,98 EUR), Air Liquide (-1,39 Prozent auf 161,11 EUR), Hermès (Hermes International) (-1,38 Prozent auf 2 145,50 EUR) und LEGRAND (-1,21 Prozent auf 93,25 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 390 892 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 361,760 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Die Stellantis-Aktie präsentiert mit 3,68 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Mit 9,26 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at