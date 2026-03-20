Angespannte Stimmung in Wien: ATX fällt nachmittags

Um 15:42 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,82 Prozent tiefer bei 5 220,09 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 159,400 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,001 Prozent schwächer bei 5 262,95 Punkten, nach 5 263,02 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 5 217,94 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 336,15 Punkten.

ATX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der ATX bereits um 0,821 Prozent nach. Der ATX wurde vor einem Monat, am 20.02.2026, mit 5 807,44 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, den Wert von 5 234,55 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.03.2025, wies der ATX 4 285,04 Punkte auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,46 Prozent abwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 856,94 Punkten.

ATX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Lenzing (+ 6,52 Prozent auf 20,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,62 Prozent auf 35,30 EUR), BAWAG (+ 0,48 Prozent auf 126,00 EUR), Vienna Insurance (+ 0,32 Prozent auf 62,40 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,14 Prozent auf 14,74 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen AT S (AT&S) (-3,81 Prozent auf 49,25 EUR), OMV (-2,13 Prozent auf 57,30 EUR), Raiffeisen (-2,09 Prozent auf 36,62 EUR), Verbund (-1,99 Prozent auf 66,55 EUR) und PORR (-1,86 Prozent auf 34,25 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im ATX

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 461 509 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 35,287 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Unter den ATX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,30 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at