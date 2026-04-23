Angespannte Stimmung in Wien: ATX mittags leichter

Der ATX bewegt sich am Mittag im Minus.

Am Donnerstag fällt der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,50 Prozent auf 5 780,72 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 166,795 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,002 Prozent auf 5 809,47 Punkte an der Kurstafel, nach 5 809,61 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 5 810,70 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 768,29 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 2,96 Prozent. Vor einem Monat, am 23.03.2026, stand der ATX noch bei 5 260,52 Punkten. Der ATX lag vor drei Monaten, am 23.01.2026, bei 5 519,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.04.2025, lag der ATX noch bei 4 012,25 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,02 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 5 972,19 Punkten. 5 007,83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit Österreichische Post (+ 1,85 Prozent auf 35,75 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,13 Prozent auf 89,20 EUR), BAWAG (+ 0,99 Prozent auf 152,40 EUR), Verbund (+ 0,94 Prozent auf 64,70 EUR) und OMV (+ 0,86 Prozent auf 58,40 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen DO (-3,04 Prozent auf 172,20 EUR), voestalpine (-2,31 Prozent auf 42,30 EUR), Erste Group Bank (-2,17 Prozent auf 99,20 EUR), UNIQA Insurance (-1,77 Prozent auf 15,50 EUR) und Raiffeisen (-1,73 Prozent auf 43,20 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 95 357 Aktien gehandelt. Mit 39,734 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

Unter den ATX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,57 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at